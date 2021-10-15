Имущество должников Тульской области стоимостью 44 миллиона пойдет с молотка

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В Тульской области распродадут имущество должников на более 44 миллиона рублей. Аукцион пройдет на электронной площадке.

Судебные приставы региона сообщают, что в первый день торгов выставят земельный участок и квартиры на сумму 12 955 000 рублей. Во второй день — автомобили, котельную, полуприцеп-фургон, земельный участок и нежилое помещение на сумму 31 773 000 рублей.

Торги пройдут на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» 22 и 28 октября. Подать заявки на участие можно до 15:00 19 октября и до 15:00 25 октября.