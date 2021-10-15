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Происшествия15 октября 2021 12:54

В Щекинском районе юноша без прав устроил ДТП

В аварии пострадали три человека
Елена Иргиз
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Машина съехала в кювет и перевернулась

Машина съехала в кювет и перевернулась

Фото: материалы пресс-служб

По предварительной информации, около 08:05 на улице Набережная села Селиваново 18-летний юноша без прав был за рулем «Opel Astra». В один момент он не справился с управлением автомобиля, от чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате происшествия пострадали пассажиры «Opel»: 17-летняя девочка и 18-летний юноша, которым оказали медицинскую помощь на месте. В момент аварии никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.