Материалы пресс-служб

В Тульской области судебные приставы оштрафовали коллекторов почти на 1 млн 400 тысяч рублей. Такие санкции введены за нарушения Федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

В частности, коллекторы и другие физические и юридические лица, которые взыскивают задолженность, не имеют права оказывать психологическое давление на должника, а также использовать в своем общении выражений и действий, унижающих честь и достоинство человека, вводить гражданина в заблуждение о передаче вопроса о задолженности в суд, административных или уголовных мер и так далее.

В 2021 году приставы рассмотрели 74 дела в отношении юридических лиц, которые нарушили данный закон. Общая сумма штрафов за нарушения составила 1 млн 378 тыс. рублей.

Отметим, что жители Тулы и Тульской области, права которых нарушены действиями указанных юридических лиц, могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по тел. (4872) 35-06-04.