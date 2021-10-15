Реконструкция Демидовского моста обойдется в 382 миллиона рублей

Ремонт должен начаться в ближайшее время Фото: материалы пресс-служб

В Туле начали подготовку к реконструкции Демидовского моста. В плане работ также ремонт отрезка трамвайного пути от улицы Октябрьской до улицы Пролетарской.

Сейчас рабочие убирают деревья и кустарники на левом берегу Тулицы Фото: материалы пресс-служб

Сейчас рабочие убирают деревья и кустарники на левом берегу Тулицы, обустраивают подъездные дороги на обоих берегах, завозят плиты для рабочих площадок. Также готовятся арматурные каркасы свай, выносятся коммуникации.

Фото: администрация Тулы Фото: материалы пресс-служб

Ремонт должен начаться в ближайшее время. Закончить работы по реконструкции Демидовского моста планируется к концу 2022 года. Общая их стоимость составляет около 382 миллионов рублей.