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Общество15 октября 2021 10:18

Реконструкция Демидовского моста обойдется в 382 миллиона рублей

В плане работ также ремонт отрезка трамвайного пути от улицы Октябрьской до улицы Пролетарской
Елена Иргиз
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Ремонт должен начаться в ближайшее время

Ремонт должен начаться в ближайшее время

Фото: материалы пресс-служб

В Туле начали подготовку к реконструкции Демидовского моста. В плане работ также ремонт отрезка трамвайного пути от улицы Октябрьской до улицы Пролетарской.

Сейчас рабочие убирают деревья и кустарники на левом берегу Тулицы

Сейчас рабочие убирают деревья и кустарники на левом берегу Тулицы

Фото: материалы пресс-служб

Сейчас рабочие убирают деревья и кустарники на левом берегу Тулицы, обустраивают подъездные дороги на обоих берегах, завозят плиты для рабочих площадок. Также готовятся арматурные каркасы свай, выносятся коммуникации.

Фото: администрация Тулы

Фото: администрация Тулы

Фото: материалы пресс-служб

Ремонт должен начаться в ближайшее время. Закончить работы по реконструкции Демидовского моста планируется к концу 2022 года. Общая их стоимость составляет около 382 миллионов рублей.