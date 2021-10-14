«Свадебный бум»: в Туле 14 пар поженились в день Покрова

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В день Покрова Пресвятой Богородицы в Туле решили сыграть свадьбу 14 пар. Отметим, что именно с этого праздника, который отмечается 14 октября, издревле на Руси начиналась пора свадеб.

В этом году пожениться в октябре планируют 150 пар Тулы и области. Больше всего свадеб назначено на пятницу и субботу. Многие выбрали для регистрации брака день Покрова, так как считается, что союз, заключенный в этот праздник будет крепким и счастливым, ведь молодоженов будет охранять сама Богородица.