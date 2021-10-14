Исполнение судебного решения контролирует прокуратура области Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за получение взятки осудили муниципального чиновника. Приговор вынес Центральный районный суд.

Как установило следствие, бывший сотрудник муниципального учреждения «Городская Служба Единого Заказчика» в промежутке с 14 ноября 2020 по 29 января 2021 получил от генерального директора организации-подрядчика 35 000 рублей за приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в Туле. Данные работы велись по муниципальному контракту.

Суд постановил взыскать с мужчины в пользу государства 35 000 рублей. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура области.