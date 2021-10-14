В Веневе дорожку к детскому садику проложили под трубами

Фото: Марина Притула

Жители Венева пожаловались на пешеходную дорожку, которая идет под трубами инженерных коммуникаций. Фотографии дорожки выложили в социальных сетях, и под постом появились разные предположения, как же мама с детьми и колясками проходить через такие препятствия.

«.. какая красивая дорожка особенно для родителей с колясками .. » - пишет местная жительница.

«… Мы тут уже думаем гадаем — сделают железный мостик через который коляску не протащить или подкоп?» — отвечает ей другая подписчица группы.

Отметим, что детский сад в Веневе открыли в начале 2021 года. Некоторые жители города писали, что подойти к саду можно с другой стороны и высказали предположение, что работы еще не завершены.

Чуть позже пост прокомментировала администрация города:

«Обустройство пешеходной дорожки к детскому саду с тыльной стороны здания реализуется в два этапа. Первый этап - строительство тротуара выполнено. Второй этап - установка перехода (лестница) будет выполнен до 01.11.2021 г. Подход к детскому саду обеспечен с центрального входа».