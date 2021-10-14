В пятницу, 15 октября, часть домов в Туле останется без электроэнергии
Фото: Алексей ФОКИН
Так, электричество будет ограничено по следующим адресам:
с 09:00 до 13:00 - ул. Краснодонцев, 28-38 (четн.), 29-37 (нечетн.), 28-а, 28-б; ул. Гастелло, 7-39 (нечетн.), 18-а, 10-32 (четн.); ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (четн.), 41-59 (нечетн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечетн.), 18-30 (четн.); ул. Нестерова, 30-40 (четн.), 39-45 (нечетн.), 53-в; ул. Крылова, 2-26 (четн.), 5-25 (нечетн.); ул. Бородина, 20-40 (четн.), 11-25 (нечетн.); ул. Поленова, 3-21 (нечетн.), 2-20 (четн.);
с 09:00 до 14:00 - ул. П. Морозова, 2-18 (четн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечетн.), 72-90 (четн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечетн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б; ул. Пионерская, 81-101 (нечетн.);
с 09:00 до 17:00 - ул. Советская, 12, 14, 16; ул. Демонстрации, 2; ул. Р. Зорге, 24-б; ул. Немцова, 27; 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24; п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтерская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (четн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15; ул. Дачная, 1, 1-а, 2; ул. Кутузова, 211-225 (нечетн.), 150; пер. Дачный, 2-10 (четн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечетн.); пер. 8- Марта, 1-7 (нечетн.), 4; пер. Доменный, 1-13 (нечетн.), 2-12 (четн.);
С 11:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 76, 76-а, 78, 78-а, 80, 80-а, 82; ул. Агеева, 1-а, 4; ул. Ф. Энгельса, 147, 149, 151, 147-а;
С 14:00 до 16:30 - ул. Староникитская, 72-108 (четн.), 81-107 (нечетн.).