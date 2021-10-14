Халатность на службе стоила жительнице Узловой 4,4 миллиона убытков и судимости

Бывшую чиновницу лишили должности на два года Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой осудили местную жительницу, бывшую на муниципальной службе. Женщина обвинялась по статье «Халатность».

Как было установлено в ходе судебного следствия, первый заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район с 24 декабря 2019 по 27 ноября 2020 подписала дополнительное соглашение к муниципальному контракту, заключённому с ООО «Стройтэк», согласно условиям которого оплата по выполненным обществом работам перечислялась ООО «Омега-Транс». При этом женщина не проверила, имеет ли полномочия лицо, подписавшее соглашение со стороны ООО «Стройтэк». В итоге организация понесла убытки в 4,4 млн рублей.

Суд назначил женщине 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства, лишив также на 2 года права занимать должности в органах местного самоуправления.