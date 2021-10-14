В Богородицком районе снесут обрушившийся жилой дом

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В Богородицком районе снесут обрушившийся дом. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Напомним, что 11 сентября во время капитального ремонта обрушилась часть стены многоквартирного дома № 24 по улице Первомайской в поселке Товарковский. Однако устранять аварию ни местная администрация, ни Фонд капитального ремонта не собирались, хотя в собственности администрации были несколько помещений в указанном доме.

Региональная прокуратура начала проверку по сообщениям в СМИ, и выяснилось, что дом является аварийным. Теперь его должны снести. Ход работ находится на контроле Богородицкого межрайонного прокурора.