После каждого рейса водители обрабатывают и проветривают салон и кабины Фото: Алексей ФОКИН

В Туле дезинфицируют остановки и общественный транспорт, сообщает администрация города.

Так, в салоне каждого транспортного средства ежедневно проводится обработка дверей, приборных панелей, ручек переключения скоростей, руля, ручки стояночного тормоза, поручни и сидения. Дезинфицируют и более 85 остановочных павильонов каждый день. После каждого рейса водители обрабатывают и проветривают салон и кабины.

Сообщается, что обработка проводится средством, безопасным для людей и животных, не вызывающим аллергии, без запаха.