Вспомнил 90-е: в Алексине Тульской области мужчина украл из припаркованного авто магнитолу Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленник заприметил припаркованный на одной из улиц города автомобиль ВАЗ-2109. Хозяин машины к ней не притрагивался несколько дней, поэтому похититель воспользовался отсутствием постоянного присмотра и, подобрав ключ, сумел проникнуть в салон. Оттуда он забрал автомагнитолу, акустические колонки и другое имущество, которое смог унести с собой.

Сотрудники отдела МВД в ходе оперативных мероприятий выяснили, что к краже причастен 18-летний житель Алексина. Он уже признался в содеянном. Сейчас полицейские устанавливают все детали случившегося.