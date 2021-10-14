В Веневском районе Тульской области дачник обокрал соседа: добычей стал алкоголь и продукты Фото: Алексей ФОКИН

Предположительно, мужчина знал, что владелец одного из дачных домов на территории района, хранит в нем алкоголь. При этом сам хозяин постоянно проживает за пределами района и в деревню приезжает лишь изредка. Поэтому, воспользовавшись отсутствием законного владельца, злоумышленник отжал пластиковое стекло и проник в домик, откуда забрал спиртные напитки и продукты питания.

После того, как хозяин жилища обнаружил признаки кражи, сотрудники полиции в кратчайшие сроки, основываясь на обнаруженных на месте происшествия отпечатков, установили личность и местонахождение вероятного похитителя. 50-летний неработающий ранее судимый мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.