Кому в Туле отключат воду 14 октября

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 14 октября отключат воду по ряду адресов в центре города. Это связана с проведением ремонтных работ, сообщает АО «Тулагорводоканал».

Так, с 10:00 до завершения работ возле дома № 31 по улице Седова воды не будет в домах 27а, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 33г по той же улице.

В то же время отключат воду в домах ул. Халтурина д.д. 5, 8, 10, 12, 15, 17, ул. Л. Толстого д.146, ул. Демонстрации д.д. 7, 9, 11, ул. Фрунзе д.17 из-за ремонта по адресу ул. Л. Толстого д.146 – ул. Халтурина.

После завершения работ какое-то время может идти мутная и ржавая вода.