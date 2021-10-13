Кому в Туле отключат электричество 14 октября

Узнайте, есть ли в списке ваш дом Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 14 октября, несколько районов Тулы останутся без электричества. В это время будут проводиться работы:

- капитальный и текущий ремонт электрооборудования;

- установка щита учета;

- перетяжка проводов;

- выправка и замена опор и др.

Сообщается, что с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Пролетарская, 26, 28;

- ул. Ложевая, 123, 130;

- ул. Степанова, 89-а;

- ул. Гармонная, 26;

- ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197;

- ул. Октябрьская, 88, 101-а, 99-а, 97, 99, 101;

- ул. Ф. Энгельса, 149, 151-а, 151, 147;

- ул. Агеева, 2-б, 4;

- пр-т Ленина, 78, 76, 80-а, 76-а;

- ул. Бундурина, 59, 60, 61;

- ул. Первомайская, 22, 24, 18, 20;

- ул. Лобачевского, 82-а, 62-б;

- ул. Ушинского, 12-а, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-б, 12-б, 12-в, 12-д, 27-в, 29-а, 9-34, 4-а, 4, 6, 8, 27-б, 21-а, 13-а, 1-а

- ул. Дм. Ульянова, 9, 13, 23-а;

- ул. Революции, 55, 55-а, 53, 51;

- ул. Демонстрации, 52-а

- ул. Машинистов, 1, 3, 5;

- ул. Костычева, 8, 10, 16, 12 к.1, 12 к.2, 18;

- ул. Болдина, 2, 4, 8

- ул. Аносова, 4, 6;

- ул. Бардина, 1, 3;

- ул. М. Мазая, 19;

- ул. Приупская, 26, 27, 28, 28-а

- ул. Гоголевская, 86, 88;

- ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 57, 45-51;

- ул. С.Перовской, 4, 15, 17, 5;

- ул. Свободы, 12/37;

- ул. Бундурина, 18

- ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 4, 40-а, 42, 70-а, 59-а, 10-а-в, 8-а, 8-б, 6-а, 4-а, 1-а, 28-а, 30-а, 34-а, 34-б, 2-104 (чётн.);

- ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.);

- 1-й пр-зд Н. Островского, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.);

- 3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.);

- ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.)

- ул. 3-я Криволученская, 5, 10;

- Криволученский пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8;

- ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а, 106-б;

- ул. 1-я Криволученская, 1-19;

- ул. 2-я Криволученская, 18, 20

- ул. 1-я Криволученская, 28-53;

- ул. 2-я Криволученская, 22-45;

- ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)

п. 2-й Западный:

- ул. Грибоедова, 45, 51, 52, 53

п. Горелки:

- пер. Поддубный, 1-6;

- пер. Соснянский, 1-5 (нечётн.), 2, 4, 6;

- Московское ш., 15-а;

- ул. Макаренко, 24, 3-б, 9-а, 11-б