Фото: кадр из видео, видео: Лена Корнеева

Жители Богородицка жалуются на голубей в квартирах. Такой пост появился сегодня в группе "Свобода слова Богородицк".

"Я конечно очень люблю животных и птиц , но не когда они внезапно оказываются у меня в туалете", - жалуется автор поста, приводя видео.

По словам женщины, проживающей на Западном проезде, птицы попадают в квартиру через вентиляцию и жители выносят их на улицу, а некоторые пернатые не могут выбраться и погибают там, а потом по квартире разносятся ароматы разложения.

Женщина обращается к властям с просьбой принять наконец меры.