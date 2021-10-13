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Общество13 октября 2021 15:23

В Туле около педунверситета неработающие светофоры собрали пробку

По возможности выбирайте пути объезда
Елена Иргиз
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В настоящий момент движение затруднено по проспекту в сторону центра до улицы Генерала Маргелова

В настоящий момент движение затруднено по проспекту в сторону центра до улицы Генерала Маргелова

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле около педунверситета сломались светофоры, из-за чего на дороге собралась пробка, об этом сообщают очевидцы.

По данным сервиса "Яндекс Карты" пробки образовались около остановки «Педуниверситет» на проспекте Ленина.

За неработающими светофорами собралось много транспорта

За неработающими светофорами собралось много транспорта

В настоящий момент движение затруднено по проспекту в сторону центра до улицы Генерала Маргелова. По возможности выбирайте пути объезда.