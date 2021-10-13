В Туле около педунверситета неработающие светофоры собрали пробку

В настоящий момент движение затруднено по проспекту в сторону центра до улицы Генерала Маргелова
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле около педунверситета сломались светофоры, из-за чего на дороге собралась пробка, об этом сообщают очевидцы.
По данным сервиса "Яндекс Карты" пробки образовались около остановки «Педуниверситет» на проспекте Ленина.
За неработающими светофорами собралось много транспорта
В настоящий момент движение затруднено по проспекту в сторону центра до улицы Генерала Маргелова. По возможности выбирайте пути объезда.