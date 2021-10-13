Застройщика «Космос-дома» в Туле в очередной раз хотят признать банкротом Фото: Алексей ФОКИН

В арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Тула-Сити» банкротом обратилось региональное Управление Федеральной налоговой службы. При этом надзорный орган должен представить доказательства, обосновывающие вероятность нахождения у застройщики «Космос-дома» имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.

Однако с первой попытки в начале сентября такие документы представлены не были. Дополнительные документы были представлены лишь на днях, с четвертой попытки.

Кстати, сейчас узнать о ходе строительства или ознакомиться с документами «Космос-дома», сроки сдачи которого сдвигались уже не единожды, на сайте проекта не получится.