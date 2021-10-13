Очередной «металлист» в Туле позарился на садовую тележку и обрезки труб Фото: Алексей ФОКИН

Предположительно, подозреваемый, находясь на территории Скуратовского микрорайона, обратил внимание, что одна из местных жительниц оставила входную дверь в свой дом незакрытой. Злоумышленник свободно проник в помещение, забрал садовую тележку, погрузил в нее лом черного металла и скрылся с места преступления. Нанесенный ущерб составил 6 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили личность и местонахождение вора. 38-летний неработающий ранее судимый мужчина, проживающий неподалеку, был изобличен в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.