Кому в Туле отключат электричество 13 октября: список адресов

Отключения связаны с проведением ряда работ Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 13 октября по нескольким десяткам адресов отключат электричество. Это связано с проведением ряда работ:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- установка щита учёта;

- замена деревянной опоры на железобетонную;

- перетяжка проводов;

- выправка опор и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Пролетарская, 26, 28;

- ул. Ложевая, 123;

- ул. Степанова, 89-а;

- ул. Гармонная, 26;

- ул. Декабристов, 141-175, 178-а, 178-б;

- ул. Комарова, 50, 52;

- ул. Планировочная, 1-8;

- ул. Белинского, 86, 89, 91;

- ул. Металлургов, 88;

- ул. Октябрьская, 97, 99, 101, 97-а, 107;

- пр-т Ленина, 76, 76-а, 78, 80, 80-а, 82;

- ул. Агеева, 1-а;

- ул. Ф. Энгельса, 147, 149, 151, 147-а;

- ул. Н. Руднева, 72;

- пр-т Ленина, 121, 123 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.);

- ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.);

- ул. Песчанная, 1-18;

- ул. 2-я Песчанная, 3;

- пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.);

- пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.);

- пер. Агеева 1-10;

- ул. 3-я Криволученская, 33;

- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 26-а;

- ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.);

- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.);

- ул. Н. Островского, 62, 25-37 (нечётн.), 26-62 (чётн.), 72, 68, 70, 71;

- ул. 3-я Криволученская, 5, 10;

- Криволученский пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8;

- ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а, 106-б.

Мясново:

- ул. Дружбы, 17, 11-33 (нечётн.);

- ул. Полюсная, 34-54 (чётн.), 25-33 (нечётн.), 31-а, 39;

- Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.);

- ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.);

- ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 11-19 (нечётн.), 19-а;

- 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.);

- 13-й пр-зд, 3, 8.

п. 1-й Западный:

- ул. Д. Бедного, 21.

п. 2-й Западный:

- ул. Маяковского, 21, 23, 22-46;

- ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.).