Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2021 16:56

Бывшего владельца ТЦ «Первый» из Новомосковска Тульской области вновь обвиняют в мошенничестве

Рассмотрение уголовного дела назначено на 14 октября
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывшего владельца ТЦ «Первый» из Новомосковска Тульской области вновь обвиняют в мошенничестве

Бывшего владельца ТЦ «Первый» из Новомосковска Тульской области вновь обвиняют в мошенничестве

Фото: Алексей ФОКИН

Центральный районный суд города Тулы рассмотрит уголовное дело 56-летнего экс-владельца торгового центра «Первый» в Новомосковске Юрия Струнге. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Так, в мае 2020 года он был задержан и в сентябре был осужден по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве «Центра спортивных единоборств». Сейчас выяснились дополнительные сведения о махинациях при выполнении подрядных работ с НМУП «Новомосковский рынок».

В настоящее время Струнге уже отбывает наказание в колонии-поселении.