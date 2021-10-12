Бывшего владельца ТЦ «Первый» из Новомосковска Тульской области вновь обвиняют в мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН

Центральный районный суд города Тулы рассмотрит уголовное дело 56-летнего экс-владельца торгового центра «Первый» в Новомосковске Юрия Струнге. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Так, в мае 2020 года он был задержан и в сентябре был осужден по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве «Центра спортивных единоборств». Сейчас выяснились дополнительные сведения о махинациях при выполнении подрядных работ с НМУП «Новомосковский рынок».

В настоящее время Струнге уже отбывает наказание в колонии-поселении.