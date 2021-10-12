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Общество12 октября 2021 16:45

В Тульской области спасатели обезвредили крупный артиллерийский снаряд

Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Белевском районе
Елена Иргиз
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 105 мм нашли в Белевском районе в деревне Песковатое.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тулы и области о правилах безопасности в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды немедленно звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".