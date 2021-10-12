В Туле квартиросъемщик обворовал свое временное жилье Фото: Алексей ФОКИН

Мужчина воспользовался возможностью свободного доступа к вещам в квартире, которую временно снимал. За время проживания он умудрился продать два телевизора, постельные принадлежности и посуду на сумму 26 тысяч рублей.

После того, как потерпевшая хозяйка жилья обнаружила в сдаваемой квартире отсутствие ряда своих вещей, она обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение 44-летнего неработающего мужчины, который признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.