Кому в Туле отключат электричество 12 октября

Без электроэнергии останутся несколько десятков домов города Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 12 октября, в Туле не будет электроэнергии в нескольких районах. Это связано с различными работами:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- заводка кабельной линии;

- перетяжка проводов; выправка опор и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- пр-т Ленина, 145-а, 149-а, 147 к. 1, к.2, к. 3, к. 4, к. 5

ул. М. Горького, 14, 14-г, 16, 33

ул. Столетова, 1-9, 14-18, 10-а;

ул. Д. Гумелевской, 1, 1-а, 2-а, 3-а, 5, 5-а, 16, 7;

ул. Набережная, 13, 15, 16, 19

ул. Демьянова, 41, 43, 45, 26, 45-в, 26-а;

ул. Некрасова, 62

ул. Токарева, 1-30, 38;

ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 30-а, 1-61 (нечётн.), 27-а;

ул. Грибоедова, 31-62;

ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

ул. Писемского, 14;

ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.);

ул. Н. Неман, 2-19;

ул. Галкина, 237

ул. Пролетарская, 24, 26;

ул. Степанова, 29;

ул. Плеханова, 48-б, 48, 48-и;

ул. Чапаева, 51

ул. Бондаренко, 27

ул. Садовая, 3;

1-й Архангельский пр-зд;

ул. Архангельская;

2-й Архангельский пр-зд;

д. Ивановка;

ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35

ул. Мелешко, 10, 12;

ул. Григорьева, 2;

ул. Синицына, 13, 17, 19

ул. Котовского, 1+-15 (нечётн.), 2-169 (чётн.);

ул. Циолковского, 60-а, 36-62 (чётн.), 65-79 (нечётн.);

ул. Шевченко, 21-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а;

ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 12-а, 18, 2-12 (чётн.);

ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.);

ул. Станиславского, 81, 83;

ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б;

ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

ул. 1-я Гостеевская, 1-10;

пер. Водоохранный, 15;

ул. Лазо, 1-12

Мясново:

8-й пр-зд, 2;

9-й пр-зд, 1;

18-й пр-зд, 32-38;

4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.);

ул. Чмутова, 113, 115, 117

п. Южный:

ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14;

ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор);

ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.);

ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15