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Происшествия10 октября 2021 17:01

В Туле после ссоры в магазине задержали мужчину, до этого испортившего чужую машину

Его задержали сотрудники вневедомственной охраны, вызванные сотрудниками магазина
Источник:kp.ru
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В Туле после ссоры в магазине задержали мужчину, до этого испортившего чужую машину

В Туле после ссоры в магазине задержали мужчину, до этого испортившего чужую машину

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 35-летнего мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны: он подозревается в порче чужого имущества.

По имеющимся данным, на пульт охраны поступил сигнал тревоги из магазина в Пролетарском районе Тулы: там трое мужчин устроили перепалку, в ходе которой один из них повредил чужой мобильный телефон. Сотрудники охраны прибыли на место и неожиданно в одном из участников конфликта опознали человека, который объявлен в розыск по другой ориентировке. Несколькими часами ранее внешне похожий мужчина разбил зеркало чужого автомобиля и проколол шину.

В результате 35-летнего туляка задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.