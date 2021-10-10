В Туле после ссоры в магазине задержали мужчину, до этого испортившего чужую машину Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 35-летнего мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны: он подозревается в порче чужого имущества.

По имеющимся данным, на пульт охраны поступил сигнал тревоги из магазина в Пролетарском районе Тулы: там трое мужчин устроили перепалку, в ходе которой один из них повредил чужой мобильный телефон. Сотрудники охраны прибыли на место и неожиданно в одном из участников конфликта опознали человека, который объявлен в розыск по другой ориентировке. Несколькими часами ранее внешне похожий мужчина разбил зеркало чужого автомобиля и проколол шину.

В результате 35-летнего туляка задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.