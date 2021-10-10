За порядком в Туле сегодня следит Андрей Долгополов

За порядком в городе сегодня следит Андрей Долгополов Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 10 октября, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. В это воскресенье за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Андрей Долгополов.

В случае любых чрезвычайных ситуаций или при возникновении вопросов туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).