Пропавшую 39-летнюю жительницу Новомосковска ищут в Тульской области Фото: соцсети

В Тульской области объявили в розыск пропавшую без вести поиски 39-летнюю Оксану Эдуардовну Лапаеву. Вечером 7 октября она ушла гулять из своего дома в Новомосковске и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Пропавшая - женщина ростом 155 см, плотного телосложения, с длинными светлыми волосами и голубыми глазами, была одета в черное драповое полупальто и синие джинсы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят связаться с диспетчером по телефону 8(902) 900 26 15 или 112.