Под Новомосковском автоцистерна опрокинулась в кювет, водитель госпитализирован Фото: соцсети

Днем 9 октября ДТП с перевернувшейся автоцистерной произошло под Новомосковском на автодороге в сторону Грицово. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. Один из проезжавших мимо водителей сообщил, что из цистерны по дороге разлилось ее содержимое.

По предварительной информации, автоцистерна компании «Мосводоканал» съехала с проезжей части и опрокинулась на бок из-за того, что водитель превысил скорость и в результате на повороте не справился с управлением. 54-летний водитель получил травмы, и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России.

Под Новомосковском автоцистерна опрокинулась в кювет, водитель госпитализирован Фото: соцсети