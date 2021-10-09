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Происшествия9 октября 2021 15:05

В Киреевском районе безработный украл мопед из чужого сарая

Молодой человек сорвал замок и увел вожделенный транспорт
Источник:kp.ru
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В Киреевском районе безработный украл мопед из чужого сарая

В Киреевском районе безработный украл мопед из чужого сарая

Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районе поймали подозреваемого в краже мопеда. По имеющейся информации, злоумышленник узнал, что в хозпостройке хранится мопед, и ночью проник туда, повредив навесной замок.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личност подозреваемого и задержали молодого человека. В краже подозревается 28-летний безработный ранее судимый местный житель.

Похищенный транспорт обнаружили и изъяли. В отделе МВД выясняют все детали происшествия.