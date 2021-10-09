В Киреевском районе безработный украл мопед из чужого сарая Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районе поймали подозреваемого в краже мопеда. По имеющейся информации, злоумышленник узнал, что в хозпостройке хранится мопед, и ночью проник туда, повредив навесной замок.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личност подозреваемого и задержали молодого человека. В краже подозревается 28-летний безработный ранее судимый местный житель.

Похищенный транспорт обнаружили и изъяли. В отделе МВД выясняют все детали происшествия.