«Тепло-Огаревский мясокомбинат» начал процедуру банкротства Фото: Алексей ФОКИН

ООО «Тульский пионер» и ООО «Тепло-Огаревский мясокомбинат», входящие в единую организацию и поставляющие мясо в сеть магазинов «Город мастеров», По решению арбитражного суда находятся в стадии банкротства.

«Тульский пионер» по решению арбитражного суда начал процедуру еще в марте 2021 года, а для «Тепло-Огаревского мясокомбината» ее ввели 3 сентября. Судебное заседание по делу о банкротстве назначено на середину марта 2022 года.

Известно, что проблемы в работе комбинатов появились после внезапной смерти генерального директора обеих компаний - Игоря Липгарта - в конце августа 2020 года. На его место была назначена Татьяна Ложкина, но это не слишком улучшило ситуацию. Хотя компании вернулись к работе, их доходы упали вдвое.

Кроме того, в конце 2020 года прокуратуре пришлось вмешаться, чтобы комбинат погасил долг по зарплате в 8,5 млн рублей перед сотрудниками.