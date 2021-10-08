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Происшествия8 октября 2021 14:45

В Ефремове представительница цыганского этноса попалась на краже

Женщина неоднократно под разными предлогами приходила в квартиры и похищала вещи
Елена Иргиз
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Кражу заметил сын потерпевшей

Кражу заметил сын потерпевшей

Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове представительница цыганского этноса пыталась украсть украшения. Женщина неоднократно под разными предлогами приходила в квартиры и похищала вещи.

По предварительной информации, в этот раз она вошла в квартиру 35-летней жительницы Ефремова и стала с ней разговаривать, а потом под каким-то предлогом отвлекла ее. Когда хозяйка отошла, она стала собирать лежащие рядом золотые украшения.

Это заметил сын потерпевшей и позвал маму. Женщина тут же вызывала полицию, которая и задержала злоумышленницу.

Вещи оказались при ней. Неработающая ранее судимая подозреваемая призналась в грабеже. Полиция выясняет ее причастность к другим случаям.