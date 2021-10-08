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Общество8 октября 2021 9:53

Неплательщице алиментов из Алексина присудили 11 месяцев обязательных работ

Женщина упорно не хотела содержать своего ребенка и даже не искала работу
Елена Иргиз
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Фото: УФССП России по Тульской области

Фото: УФССП России по Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

В Алексине судебные приставы призвали к ответственности горе-мать, не желающую платить алименты.

Сообщается, что местная жительница не давала денег на содержание своего ребенка, не искала работу и даже не обращалась в Центр занятости населения.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Ей назначили 70 часов обязательных работ, но она на них не явилась. Тогда жительницу Алексина арестовали на 5 суток, однако и это не подействовало на неплательщицу - алименты она платить так и не стала.

В результате органы дознания возбудили уголовное дело, теперь уже по статье 157 УК РФ. Теперь по решению суда женщина должна отработать 11 месяцев.

Отметим, что вынесенное наказание не освобождает жительницу Алексина от обязательств выплатить всю задолженность по алиментам.