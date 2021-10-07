Сотрудники ГИБДД выяснили личность злоумышленника и его местонахождение Фото: Алексей ФОКИН

В Донском оштрафовали автолюбителя, нарушившего ПДД на переезде, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие попало в кадр видеорегистратора. На записи видно, как водитель «Хендая» проехал на красный свет, при этом объехав стоящие перед ним автомобили по полосе встречного движения.

Сотрудники ГИБДД выяснили личность злоумышленника и его местонахождение. На 58-летнего водителя составлены административные протоколы по статьям "Нарушение правил движения через железнодорожные пути" и "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". За каждое из них мужчина должен заплатить по 5 000 рублей штрафа.