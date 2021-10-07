На одной из улиц Белева нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области спасатели уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 47 мм нашли в Белеве на улице Пригородный Тупик.
ГУ МЧС России по региону предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах поведения в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".