На одной из улиц Белева нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд калибром 47 мм нашли в Белеве на улице Пригородный Тупик.

ГУ МЧС России по региону предупреждает жителей и гостей Тульской области о правилах поведения в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".