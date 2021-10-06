Кому в Туле отключат электричество 7 октября

Работы будут проводиться на нескольких десятках улиц
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 7 октября, в центре Тулы и еще по ряду адресов отключат электроэнергию из-за различного рода работ:
- текущий и капитальный ремонт электрооборудования;
- перетяжка проводов;
- выправка опор и др.
Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:
- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.), 106, 82, 84, 86;
- ул. Калинина, 24 к. 1, 81, 83, 133, 137, 141, 98-108;
- ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.);
- ул. Замочная, 105-а, 107, 105-б, 105-в, 105-г, 105-д, 105-е;
- пр-т Ленина, 18, 14, 14-в, 12;
- ул. Советская, 60, 56, 56-а;
- ул. М. Горького, 14, 14-а;
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.);
- ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.);
- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б;
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.);
- ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.);
- ул. Мезенцева, 38, 38-а, 44 к.1, 36, 40-а, 40 к.2, 36-а, 49, 40, 59, 57;
- ул. Н. Руднева, 61, 61-а, 63, 63-а, 59, 65-а, 65, 57;
- ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20;
- ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25;
- ул. Бардина, 5, 7, 9;
- ул. Чаплыгина, 10;
- ул. Аносова, 9;
- ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.);
- ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.);
- ул. Кабакова, 11-17, 17-а (нечётн.), 14-20 ( чётн.);
- 1-й проезд, 29;
- Клинской пр-зд, 2-28 (чётн.Э), 9-31 (нечётн.).
п. Косая Гора:
- ул. Луговая, 13, 16, 18.