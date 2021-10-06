Кому в Туле отключат электричество 7 октября

Работы будут проводиться на нескольких десятках улиц Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 7 октября, в центре Тулы и еще по ряду адресов отключат электроэнергию из-за различного рода работ:

- текущий и капитальный ремонт электрооборудования;

- перетяжка проводов;

- выправка опор и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Декабристов, 128-150 (чётн.), 97-109 (нечётн.), 106, 82, 84, 86;

- ул. Калинина, 24 к. 1, 81, 83, 133, 137, 141, 98-108;

- ул. Патронная, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.);

- ул. Замочная, 105-а, 107, 105-б, 105-в, 105-г, 105-д, 105-е;

- пр-т Ленина, 18, 14, 14-в, 12;

- ул. Советская, 60, 56, 56-а;

- ул. М. Горького, 14, 14-а;

- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.);

- ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.);

- ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б;

- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.);

- ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.);

- ул. Мезенцева, 38, 38-а, 44 к.1, 36, 40-а, 40 к.2, 36-а, 49, 40, 59, 57;

- ул. Н. Руднева, 61, 61-а, 63, 63-а, 59, 65-а, 65, 57;

- ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20;

- ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25;

- ул. Бардина, 5, 7, 9;

- ул. Чаплыгина, 10;

- ул. Аносова, 9;

- ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.);

- ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.);

- ул. Кабакова, 11-17, 17-а (нечётн.), 14-20 ( чётн.);

- 1-й проезд, 29;

- Клинской пр-зд, 2-28 (чётн.Э), 9-31 (нечётн.).

п. Косая Гора:

- ул. Луговая, 13, 16, 18.