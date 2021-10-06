Полиция выясняет обстоятельства происшествия Фото: Алексей ФОКИН

В Туле у местного жителя в баре украли телефон. Злоумышленник воспользовался беспечностью потерпевшего.

По данным полиции, 43-летний житель Тулы отдыхал в баре в Пролетарском районе и оставил без присмотра свой телефон. Такой беспечностью мужчины воспользовался похититель, который, заметив, что за ним никто не наблюдает, взял чужой мобильник и скрылся. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

Участковый изучил записи камер видеонаблюдения и выяснил, что к краже причастен 39-летний неработающий ранее судимый мужчина. Его задержали. Телефон действительно нашелся при нем.

В преступлении мужчина сознался. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.