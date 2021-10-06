В Туле стартовал новый образовательный проект «Ростелекома» «IT-семья»

Торжественное открытие мероприятия состоялось 5 октября, во Всемирный день учителя, на базе КА «Рубикон».

Первыми студентами стали 14 тульских семей. В течение полутора месяцев опытные преподаватели будут знакомить участников с работой онлайн-сервисов и социальных сетей, научат создавать надежные пароли и защищаться от кибермошенников. Особый акцент будет сделан на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В завершение между командами пройдут соревнования. Лучшие пары-участники, занявшие три призовых места, получат подарки от «Ростелекома».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях: «Мы уже не первый год обучаем людей старшего возраста компьютерной грамотности на основе нашего учебного пособия “Азбука интернета”. Уникальность нового проекта в том, что предлагается необычный формат обучения – семейный. В образовательный процесс теперь вовлечена молодежь: мальчишки и девчонки будут помогать своим бабушкам и дедушкам осваивать информационное пространство. Уверен, что в ходе занятий молодые люди тоже узнают для себя что-то новое. Желаю всем участникам удачи, и пусть полученные знания помогут увереннее чувствовать себя в современном цифровом мире».

Светлана Савина, директор компьютерной академии «Рубикон»:

«Образовательная программа включает в себя 20 академических часов обучения по нескольким направлениям. Это и работа на сайте госуслуг, и общение в мессенджерах, онлайн-платежи, кибербезопасность и многое другое. У нас есть все необходимое оборудование и высокоскоростной доступ в интернет. Занятия будут проводить квалифицированные специалисты, которые уже много лет преподают информационные технологии студентам нашей академии».

Создание семейных команд в проекте «IT-семья» позволит участникам найти общие интересы, почувствовать связь поколений. Внуки помогут своим бабушкам и дедушкам получить ИТ-знания, и благодаря этому почувствуют свою авторитетность. А представители старшего поколения будут делиться с ними огромным жизненным опытом и учиться общаться на одном цифровом языке.

Нина Сергеевна Анфимова, 70 лет, участница проекта:

«Я нередко испытываю сложности в работе с компьютером. Но пойти учиться не хватало решимости. Стать участником проекта “Ростелекома” мне предложил мой внук, который занимается программированием в академии “Рубикон”. Я с радостью согласилась: вдвоем мне не так страшно, и притом всегда будет у кого спросить, если что непонятно. Надеюсь узнать много нового и полезного. Учиться никогда не поздно, и я уверена, что этот проект сделает нас с внуком еще ближе».

Тула пополнила список городов ЦФО, где реализуется проект «IT-семья». В сентябре обучение семейных команд стартовало в Твери, Тамбове, Липецке, Владимире и Рязани. В ближайшее время к проекту присоединятся и другие города Центральной России.

Заявку на участие в проекте туляки могут подать по телефонам +7(4872)711-711; +7(962)2-711-711, отправить на электронную почту Innovation.tula@gmail.com или оставить в официальных группах КА «Рубикон» в соцсетях: https://vk.com/rubiconepro; https://www.instagram.com/rubiconepro; https://www.facebook.com/rubiconeacademy.