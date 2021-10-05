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Общество5 октября 2021 12:33

Какую воду пьют туляки

«Тулагорводоканал» опубликовал данные о качестве воды по районам города
Елена Иргиз
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Цветности, бактерий и каких-либо загрязнений в воде из тульских водопроводов не обнаружено

Цветности, бактерий и каких-либо загрязнений в воде из тульских водопроводов не обнаружено

Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» опубликовал данные о качестве питьевой воды по районам города. Так, самая мутная вода - до 0,78 мг/дм3 - в Привокзальном районе. Он же лидирует и по жесткости и содержанию железа.

На втором месте по мутности Центральный район, затем Зареченский и Советский. А вот в Пролетарском районе вода чистая, утверждает водоканал.

По жесткости на втором месте Советский район, потом идет Центральный, Зареченский и Пролетарский. Такая же картина и по содержанию железа в воде.

Цветности, бактерий и каких-либо загрязнений в воде из тульских водопроводов не обнаружено.