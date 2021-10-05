В Тульской области ликвидировали семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ГУ МЧС России по региону сообщает, что группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области "Управление противопожарной службы" обезвредила артиллерийский снаряд калибром 76 мм и шесть минометных мин калибром 50 мм. Их нашли около деревни Большая Еловая под Тулой и в поселке Южный Щекинского района.

Спасатели также предупреждают жителей и гостей Тульской области, что в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды немедленно звоните Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".