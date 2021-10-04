Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тулы подрался с полицейским в отделении и теперь пойдет под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Как считает следствие, 41-летний безработный житель Тулы в ночь с 25 на 26 сентября 2021 года был пьян и попал в отделение полиции за нарушение общественного порядка. Там он ударил головой в лицо и грудь сотрудника полиции.

Уголовное дело в настоящее время направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.