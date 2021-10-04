В результате ребенок получил различные травмы
Фото: материалы пресс-служб
В Туле в ДТП пострадал 13-летний мальчик. Ребенок въезжал во двор на электросамокате и столкнулся с автомобилем.
По информации региональной Госавтоинспекции, около 12:45 13-летний мальчик, въезжая на электросамокате «Xiaomi» во двор около Красноармейского проспекта, столкнулся с автомобилем «Nissan X-Trail», за рулем которого был 63-летний мужчина.
В результате ДТП ребенок получил различные травмы, ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.