Тульские сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего наркотики Фото: Алексей ФОКИН

В ночь на субботу, 3 октября, при несении службы по надзору за дорожным движением экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2114, вилявший по проезжей части. Остановленный для проверки 21-летний водитель оказался нетрезв.

Кроме того, в салоне находился пассажир, который вел себя беспокойно. При досмотре в его в поясной сумке обнаружили пакет с веществом белого цвета, похожим на наркотик. В дальнейшем установлено, что неработающий житель Тулы хранил при себе мефедрон массой 0,57 гр.

Теперь в полиции возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.