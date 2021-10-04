Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 12:47

Тульские сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего наркотики

Теперь ему грозит реальный срок заключения
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тульские сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего наркотики

Тульские сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего наркотики

Фото: Алексей ФОКИН

В ночь на субботу, 3 октября, при несении службы по надзору за дорожным движением экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2114, вилявший по проезжей части. Остановленный для проверки 21-летний водитель оказался нетрезв.

Кроме того, в салоне находился пассажир, который вел себя беспокойно. При досмотре в его в поясной сумке обнаружили пакет с веществом белого цвета, похожим на наркотик. В дальнейшем установлено, что неработающий житель Тулы хранил при себе мефедрон массой 0,57 гр.

Теперь в полиции возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.