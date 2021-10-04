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Общество4 октября 2021 11:38

833 раза обращались за помощью туляки в Единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие сутки

Служба спасения выезжала на вызовы дважды
Игорь КОПЫТОВ
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833 раза обращались за помощью туляки в Единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие сутки

833 раза обращались за помощью туляки в Единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 20 ДТП, в которых пострадали 2 человека, погибших нет.

Также в областной столице случился один пожар в строении на улице Энгельса, пострадавших нет. В целом по региону зафиксированы еще пять возгораний - в строении на ул. Заводская в Узловой, в неэксплуатируемом сооружении в п. Шахтерский, в дачных домах в д. Карачево Дубенского района и в д. Окунево на ул. Озерная в Ясногорском районе, также в мусорном контейнере на ул. Комсомольская в Новомосковске.