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Происшествия4 октября 2021 11:25

В Новомосковске Тульской области студент угнал машину, чтобы покататься

Полицейские установили подозреваемого в угоне
Игорь КОПЫТОВ
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В Новомосковске Тульской области студент угнал машину, чтобы покататься

В Новомосковске Тульской области студент угнал машину, чтобы покататься

Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленник решил покататься на чужом автомобиле по Новомосковску, для чего приметил ВАЗ-2115 2008 года выпуска, припаркованный возле одного из домов. Молодому человеку удалось проникнуть в салон, завести транспортное средство и уехать.

После заявления законной владелицы «пятнашки» полицейские нашли угнанный ВАЗ брошенным в пределах Новомосковска, а следом и самого злоумышленника. Им оказался студент одного из местных учебных заведений. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.