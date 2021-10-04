В Новомосковске Тульской области студент угнал машину, чтобы покататься Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленник решил покататься на чужом автомобиле по Новомосковску, для чего приметил ВАЗ-2115 2008 года выпуска, припаркованный возле одного из домов. Молодому человеку удалось проникнуть в салон, завести транспортное средство и уехать.

После заявления законной владелицы «пятнашки» полицейские нашли угнанный ВАЗ брошенным в пределах Новомосковска, а следом и самого злоумышленника. Им оказался студент одного из местных учебных заведений. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.