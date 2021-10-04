Капитан тульского «Арсенала» в матче с «Химками» получил перелом скулы Фото: материалы пресс-служб

В субботнем матче с «Химками» на своем поле капитан тульского «Арсенала» Георгий Костадинов получил серьезную травму — перелом скулы. На 74-й минуте 31-летний хавбек столкнулся с игроком команды-соперника Александром Трошечкиным. Костадинов упал на газон и потерял сознание, после чего футболиста унесли с поля.

Уже сегодня, 4 октября, полузащитника прооперируют в одной из столичных клиник. Точные сроки восстановления будут известны только после операции.