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Спорт4 октября 2021 10:07

Капитан тульского «Арсенала» в матче с «Химками» получил перелом скулы

Об этом пишет болгарский спортивный портал
Игорь КОПЫТОВ
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Капитан тульского «Арсенала» в матче с «Химками» получил перелом скулы

Капитан тульского «Арсенала» в матче с «Химками» получил перелом скулы

Фото: материалы пресс-служб

В субботнем матче с «Химками» на своем поле капитан тульского «Арсенала» Георгий Костадинов получил серьезную травму — перелом скулы. На 74-й минуте 31-летний хавбек столкнулся с игроком команды-соперника Александром Трошечкиным. Костадинов упал на газон и потерял сознание, после чего футболиста унесли с поля.

Уже сегодня, 4 октября, полузащитника прооперируют в одной из столичных клиник. Точные сроки восстановления будут известны только после операции.