Где в Туле не будет электричества 4 октября

Узнайте, есть ли в списке отключенных ваш дом Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 4 октября, часть Тулы останется без электроэнергии. Это связано с проведением разных работ:

- замена трансформатора;

- текущий ремонт электрооборудования;

- замена деревянной опоры на железобетонную;

- выправка опор;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Лейтейзена, 12-б, 12-в, 76;

- ул. Металлургов, 22-а;

- ул. Кутузова, 29-а, 31-а, 33-а;

- 25-й пр-зд, 10 ,12, 14;

- 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.);

- 22-й пр-зд, 3-26;

- 23-й пр-зд, 2-24;

- ул. Высокая, 7, 21, 23, 25, 31, 33;

- ул. Сенежская, 4;

- ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а;

- ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.);

- ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11;

- ул. 1-я Зеркальная, 1-12;

- ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.).

п. Южный:

- ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14;

- ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор);

- ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.);

- ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15.