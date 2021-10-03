Увидев торчащую из кармана купюру в 500 рублей, злоумышленник забрал ее и скрылся Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой у местного жителя утащили из кармана 500 рублей. Такие доступные деньги привлекли другого узловчанина без работы.

По предварительной информации, 34-летний житель Узловой положил деньги в карман джинсов так, что их можно было вытащить. Увидев торчащую из кармана купюру в 500 рублей, злоумышленник забрал ее и скрылся. Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию.

Личность и местонахождение похитителя были установлены. Им оказался 43-летний неработающий местный житель. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.