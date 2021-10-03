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Общество3 октября 2021 9:21

Дежурный в городе: куда обращаться тулякам в случае ЧС 3 октября

В Туле круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
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В случае любой чрезвычайной ситуации туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 3 октября, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Новиков Вадим Алексеевич.

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).