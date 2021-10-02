Матч "Арсенал" - "Химки" закончился вничью

Фото: ПФК "Арсенал" Фото: материалы пресс-служб

Тульский "Арсенал" не смог одолеть соперников из московских "Химок". Матч закончился "сухой" ничьей 0:0.

Игра проходила в Туле на центральном стадионе. В стартовом составе у оружейников выходили Коченков, Смольников, Беляв, Новосельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, К.Костадинов, Кингс, Давиташвили и Марков.

С начала игры "Химки"играли неспешно, внимательно проводя оборону. "Арсеналу" удавалось контролировать мяч, но на своей половине поля. Канониры атаковали и вообще вели себя активно, но ни той, ни другой команде получить результат так и не удалось.

В итоге игра завершилась с неоткрытым счетом, хотя "Арсеналу" нужно было побеждать.