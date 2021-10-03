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Общество3 октября 2021 10:18

В Туле изменился режим работы светофора на улице Кирова

Изменения вступили в силу со 2 октября
Елена Иргиз
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Он введен для повышения безопасности дорожного движения

Он введен для повышения безопасности дорожного движения

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле изменили режим работы светофора около дома № 165 по улице Кирова. Об этом сообщает городская администрация.

Теперь на данном светофоре зеленый свет для пешеходов вызывается по требованию: чтобы перейти дорогу, пешеходам надо нажать на кнопку, расположенную на стойке светофора. Затем нужно дождаться, когда сигнал переключится, и потом переходить проезжую часть.

Отмечается, что такой режим введен для повышения безопасности дорожного движения, снижения времени ожидания движения и повышения пропускной способности улицы.