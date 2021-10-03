В Туле изменился режим работы светофора на улице Кирова

Он введен для повышения безопасности дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле изменили режим работы светофора около дома № 165 по улице Кирова. Об этом сообщает городская администрация.

Теперь на данном светофоре зеленый свет для пешеходов вызывается по требованию: чтобы перейти дорогу, пешеходам надо нажать на кнопку, расположенную на стойке светофора. Затем нужно дождаться, когда сигнал переключится, и потом переходить проезжую часть.

Отмечается, что такой режим введен для повышения безопасности дорожного движения, снижения времени ожидания движения и повышения пропускной способности улицы.